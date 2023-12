Steinbock-Saison ab 22. Dezember 2023: Setzen Sie jetzt Ihre großen Pläne in die Tat um!

Während der Steinbock-Saison wirken natürlich auch noch weitere Konstellationen auf die Sternzeichen.

Am 23. Dezember 2023 tritt Merkur in das Sternzeichen Schütze ein, verleiht mehr Energie und leitet eine Phase des Wandels ein. Der Vollmond im Krebs am 27. Dezember bringt wiederum emotionale Intensität und ermutigt zur Umsetzung unserer Wünsche.

Venus betritt am 29. Dezember den Schützen, und Jupiter wird am 31. Dezember direktläufig, was positive Entwicklungen und Optimismus verspricht. Berücksichtigen Sie dabei aber immer, dass Merkur noch bis zum 2. Januar 2024 rückläufig ist.

Die Steinbock-Saison 2023/2024 verspricht eine aufregende Reise hin zu persönlichem Erfolg und innerer Stärke. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Ziele zu verfolgen und Herausforderungen mit Entschlossenheit zu begegnen. Blicken Sie optimistisch in die kommenden Wochen und lassen Sie die Energie des Steinbocks Ihr Leben positiv beeinflussen!

Mit dem Jahreswechsel übernimmt die Sonne dann die Regentschaft und läutet ein Jahr der Transformation und Weiterentwicklung ein. Das Jahreshoroskop 2024 gibt dazu weitere spannende Details preis.

Artikelbild und Social Media: iStock/Allexxandar