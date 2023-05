Partnerhoroskop: Steinbock & Stier - wie läuft es mit den beiden?

Steinbock und Stier verstehen sich so gut, man kann es kaum glauben. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Beide Sternzeichen fühlen sich sicher miteinander. Insbesondere der Stier. Das Partnerhoroskop verrät mehr dazu.

Lebenspraktische Dinge und alltägliche Entscheidungen gehen beide Sternzeichen sehr ähnlich an. Das sorgt von Anfang an für viel Verständnis in der Beziehung. Das Gute: Der Alltag wird in diesem Fall kein Beziehungskiller. Beide sind mit ihm schon längst vertraut, merkt das Partnerhoroskop "Steinbock & Stier". Der Steinbock steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Seine Ideen und Vorstellungen sind fest in dem hier und jetzt verankert. Man muss ihn nicht aus der Welt der Träume zurückholen. Ob die Wahl eines Films für den Abend, die Einrichtung der ersten gemeinsamen Wohnung oder das Urlaubsziel – beide können gemeinsam immer eine befriedigende Lösung finden.

Ihre Grundsätze müssen sie nicht in Frage stellen, denn beide haben die gleichen. Weitere Gemeinsamkeiten sind Ordnungsliebe und Zuverlässigkeit.

Zum Streit kommt es bei den Themen Gefühle und Sex. Der Steinbock ist so extrem pflichtbewusst und loyal, Gefühle kommen bei ihm manchmal etwas kurz. Es ist nicht so, dass er seinen Partner weniger liebt. Ganz im Gegenteil! Seine Gefühle gehen tief. Er weiß nur nicht immer, wie er sie zeigen soll. Ein zärtlicher Kuss einfach so, ein Blumenstrauß? Das fällt dem Steinbock schwer. Es ist so, als ob diese Seite seiner Seele schläft. Bei dem Stier ist seine Sexualität außerst ausgeprägt. Lust und Leidenschaft braucht er wie Luft zum Atmen. Gerade er kann den Steinbock auflockern, seine verborgene feurige Seite wecken.

Das Partnerhoroskop "Steinbock & Stier" hat den Tipp: Kultivieren Sie Ihre Unterschiede, damit die Ähnlichkeit nicht zur Last wird.