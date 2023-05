Waage und Steinbock werden an einander häufig etwas Neues entdecken. Was das Partnerhoroskop noch über diese Verbindung verrät, lesen Sie hier.

Luft und Erde. Realität und Phantasie. Arbeit und Entspannung. Vernunft und Gefühle. Ja, das sind Gegensätze. Und alle sind in dieser Beziehung zu sehen! Das Partnerhoroskop von Waage und Steinbock zeigt, dass dies spannend ist. Bereiten Sie sich auf tägliche Entdeckungen bei ihrem Partner vor. Denn anders kann es bei dieser Sternzeichen-Kombination nicht sein.

Der Anfang dieser Beziehung kann schwierig sein. Die Gegensätze können die Sternzeichen zunächst als störend empfinden. Das ruft gegenseitig Frustration und Ärger hervor. Die Liebe ist hinter den fliegenden Tellern zunächst schwer zu erkennen. Der arbeitsame Steinbock empfindet die Waage als entscheidungsschwach. Die Waage ihn dagegen als kontrollierend.

Der Steinbock ist extrem pflichtbewusst. Bei ihm ist der Terminkalender immer voll – das führt dazu, dass die Waage als Partner sich manchmal vernachlässigt fühlt. Doch der angeborene Charme der Waage rettet die Situation. Sie ist beinahe die einzige, die den Steinbock auflockern kann. Denn es fällt ihm schwer, seine Gefühle zu äußern. Er ist so vertieft in Gedanken über sein Image, dass die Liebe bei ihm manchmal etwas kurz kommt.

Eine auffallende Gemeinsamkeit gibt es doch zwischen den beiden. Und das ist ihr Gerechtigkeitssinn. Der Steinbock geht da wie eine Autorität vor. Seine Entscheidung trifft er aufgrund von dem, was man machen muss. Die Waage sucht in allem nach Frieden und Harmonie. Deswegen versucht sie Kompromisse zu finden, die möglichst allen passen.Das beste Entwicklungsszenario dieser Beziehung: Vernunft und Gefühle sind in der Partnerschaft durch beide Sternzeichen ausgewogen vertreten. Betonen Sie also Ihre Unterschiede. Aber seien Sie auch kompromissbereit.