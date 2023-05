Partnerhoroskop: Wassermann & Waage - wie läuft es da ab?

Wassermann und Waage sind beide romantische Wesen. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Beide sind Luftzeichen und das ist schon eine sehr gute Voraussetzung für eine glückliche Beziehung. Denn die astrologischen Elemente von Sternzeichen bestimmen oft einen Beziehungsablauf. Laut Partnerhoroskop "Wassermann & Waage" verlieben sich beide schnell ineinander.

Beim ersten Treffen geht es beiden sofort so, als ob sie einen Seelenverwandten getroffen haben. Man fragt sich: Kann es wirklich sein, dass sie sich früher nicht kannten? Die Romantik haut beide beinahe um. In der Anfangsphase dieser Beziehung möchte man nur eins machen: Jede freie Minute miteinander verbringen!

Laut Partnerhoroskop verstehen sich beide Sternzeichen auf Anhieb gut. Sie ergänzen sich prima. Denn ob bewusst oder nicht, sucht jeder nach dem, was ihm an sich selber fehlt. Die Suche nach Vollständigkeit. So fühlt man sich geborgen und ausgeglichen. Und auch aus diesen Gründen finden Wassermann und Waage einander unwiderstehlich. Weil jeder dem anderen das Gewünschte gibt.

Doch es gibt auch Fallen, auf die sich achten müssen. Denn eine zweifache Luft-Kombination ist durch Unbindungsfähigkeit gefährdet.

Aber es gibt etwas, was laut Partnerhoroskop "Wassermann & Waage" Ihre Beziehung verstärken wird: Gespräche und gemeinsame Diskussionen bringen sie zum Glänzen. Hier finden Sie sich wieder. Denn die Vorstellungskraft und Kreativität der beiden ist nicht zu unterschätzen. Das heißt nicht, dass Wassermann und Waage zusammen arbeiten müssen oder ständig große Projekte planen. Sie können wirklich selbst bei kleinen Alltagentscheidungen ihre Kommunikationsfähigkeiten bestens ausleben.

Man braucht Freiraum in dieser Beziehung. Aber in der Regel bleiben beide einander treu. Liebe und Moral stehen bei beiden auf Platz eins.