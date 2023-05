Partnerhoroskop: Wassermann & Zwillinge - passen sie gut zusammen?

Wassermann und Zwillinge sind bezaubernd. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Kennen Sie die Spannung vor einem Feuerwerk, die in der Luft liegt? Da steht man und blickt mit Gänsehaut in den Nachthimmel auf, bis plötzlich Feuerwerke mit einem Pfiff und Knall in tausend funkelnden Stücken im Dunkeln explodieren. So kann man die Beziehung zwischen diesen Sternzeichen beschreiben. Mehr verrät das Partnerhoroskop "Wassermann & Zwillinge".

Der Zwilling passt wunderbar zum Wassermann. Er ist unterhaltsam – Menschen sind gerne in seiner Nähe. Mit seinen Witzen bringt er jeden zum Lachen, mit seinen Bemerkungen gewinnt er jedermanns Sympathie. Einen besseren Begleiter könnte sich der gesellige Wassermann kaum wünschen. Zwillinge sind auch charmant – sie wissen intuitiv, welcher Satz den Gesprächspartner zum Strahlen bringt. Sie sind genauso aufgeschlossen wie der Wassermann. Insofern genießen es beide, im Mittelpunkt zu stehen.

Doch keiner fühlt sich benachteiligt, denn jeder hat genug Verehrer an seiner Seite. Die Vielseitigkeit und Intellektualität der Zwillinge macht sie ebenfalls für einen Wassermann anziehend. Sehr ähnliche Gefühle empfinden die Zwillinge bei dem Wassermann.

Doch einen Unterschied gibt es zwischen den beiden. Zwillinge sind so kommunikativ, dass sie bei jedem zu einer Freundschaft bereit sind. Der Wassermann ist mehr statusbewusst und such seine Kontakte genauer aus. Er möchte mit bestimmten Leuten gesehen werden.

Laut Partnerhoroskop "Wassermann & Zwillinge" können sich die beiden gut ergänzen. Der Wassermann pflegt gezielt Bekanntschaften und die Zwillinge halten sie frisch mit ihrem unbefangenen Charme.

Die Lebensmodelle des Wassermanns sind aber fester, als bei den Zwillingen. Sie werden von seinem heitereren Partner oft in Frage gestellt. Da ist mit endlosen Diskussionen zu rechnen.

Das Partnerhoroskop "Wassermann & Zwillinge" erinnert: Respekt und Akzeptanz tun enorm viel für eine Beziehung. Lassen Sie von daher Ihren Partner gerne ab und zu wissen, dass sie ihn so lieben, wie er ist.