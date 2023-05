Tarot: Das bedeutet die Sonne

Tarot-Karten wie "Die Sonne" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der Sonne...

Die Tarot-Karte "Die Sonne" symbolisiert Erneuerung, Licht und Wärme. Sie steht für das Umfassende und die Mitte, für das allgemeine, kollektive Bewusstsein (wie der "Mond" für das kollektive Unbewusste steht), mit dem man sich selbst im Einklang mit der Schöpfung und mit dem allgemeinen Bewusstsein der übrigen Menschen erfährt.

Sobald wir einmal die Kinderschuhe ausgezogen haben, gehört ein bewusster Akt dazu, wieder zum Kind zu werden und die eigene Sonne leuchten zu lassen. Als Erwachsener auch wieder Kind zu sein, heißt, Wachstumshemmnisse in jedem Alter zu beseitigen, immer wieder Neues zu tun und sich weiterzuentwickeln. Was Ihnen bleibt und was Sie gewinnen, ist eine offene Hingabe an die Welt. Sie gibt Ihnen unbändige Kraft (siehe die Fahne), zusammen mit einer spielerischen Freude am Dasein.