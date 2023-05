Tarot: Das bedeutet der Mond

Tarot-Karten wie "Der Mond" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Mond...

Die Himmelspforte steht weit offen. Die Tarot-Karte "Der Mond" ist die Karte des kollektiven Unbewussten. Gefühle, Stimmungen und Einstellungen, die das Seelenleben von Generationen und ganzen Kontinenten geprägt haben, wirken sich aus. Lernen Sie Ihre Verbundenheit schätzen und genießen. Spüren Sie Ihre Rolle als Teil des großen Lebensstroms. Und schwimmen Sie sich frei wie ein Fisch im Wasser.

Bei der Tarot-Karte "Der Mond" sind Mut und Umsicht gefordert! Die große Chance besteht darin, dass Sie sich in jedes lebende Wesen einzufühlen lernen. Nichts zwischen Himmel und Erde bleibt Ihnen fremd. Nehmen Sie die großen Gefühle als eine Realität an, die gelebt sein will wie alle anderen Aspekte der Wirklichkeit auch.