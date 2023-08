Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir dender Firma. Weitere Informationen zumfindest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager.

Er steht für Besessenheit. Ein Teufel hat zwei Menschen an sich angekettet. Sie sind seiner Verführung erlegen. Die Bedeutung im Tarot: Sie sind blind für sich selbst geworden. Sie orientieren sich an falschen Zielen. Irgendeiner Verlockung sind Sie erlegen. Finden Sie die Ursache!

Ihre Tarot-Wochenkarte bei Astrowoche.de

Haben Sie schon nachgeschaut, was Ihre Tarot-Wochenkarte der aktuellen Woche ist und was sie Ihnen für diese Woche bringt? Wissen Sie überhaupt, was Ihre Tarot-Wochenkarte der letzten Woche war, was sie bedeutet und was davon in Ihrem Leben eingetroffen ist? Und kennen Sie eigentlich schon die Aussichten für die kommende Woche, zumindest laut der für Sie bestimmten Tarot-Wochenkarte? Nein? Dann erfahren Sie sofort, welche Tarotkarte für Ihr Sternzeichen gilt.

Denn mit der Tarot-Wochenkarte erfahren Sie, worauf Sie sich in den nächsten Tagen einstellen sollten: Vielleicht erfahren Sie Genugtuung, womöglich verwirklichen Sie sich endlich selbst, unter Umständen sind Sie aber auch in einer ausweglosen Situation gefangen.

Je nachdem welche Tarot-Wochenkarte Sie aufdecken, ob "Der Eremit", "Der Herrscher" oder "Der Gehängte" - die Tarot-Wochenkarte gibt einen guten Anhaltspunkt für Ihr Agieren.

Dank der Tarot-Wochenkarte können Sie sich auf die nächsten Tage einstellen, egal, ob es gute oder schlechte Zeiten zu werden scheinen, Sie wissen ja Bescheid.

Unsere Tarot-Wochenkarte bietet Ihnen alles, was Sie über die nahe Zukunft wissen müssen. Sie ist optimaler Begleiter und gibt guten Lebensrat. Mit ihrer Hilfe lässt sich besser verstehen, warum Dinge so passieren, wie sie geschehen.

Mit der Tarot-Wochenkarte wird Ihnen einiges über sich selbst, aber auch Ihre Mitmenschen klar. Sie wissen mit Ihrer Hilfe immer, was sich in Ihrem Leben innerhalb von drei Wochen abspielt. Durch die Tarotkarte stehen Sie nicht fragend vor unliebsamen Situationen, sondern sind diesen eine Nasenlänge voraus – schließlich haben Sie Ihre Tarot-Wochenkarte gelesen.

Viel Spaß beim regelmäßigen Aufdecken Ihrer Tarot-Wochenkarte! Und vergessen Sie nicht, auch Ihre Tarot-Tageskarte zu ziehen. Außerdem empfehlen wir Ihnen einen Blick in Ihr Jahreshoroskop 2023.