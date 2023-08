Den Dienstag sollten wir uns alle in dieser Woche am Handy markieren oder im Kalender vormerken. Dieser 1. August ist kein gewöhnlicher Dienstag. Es ist ein Tag, an dem wir unserem Leben eine neue Richtung geben und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Wir haben die wundervolle Chance, unseren Zielen und unseren Wünschen ein gutes Stück näher zu kommen. Allerdings werden das Glück und der Erfolg auch dieses Mal nicht einfach vom Himmel und uns in den Schoß fallen. Wir müssen schon etwas dafür tun ...

Am Montag haben wir noch Zeit zum Träumen. Der Mond steht im Trigon zu Uranus und da sehen wir vieles, was wir gerne hätten, aber leider unerreichbar scheint. Unerreichbar? Schon am nächsten Morgen sagt uns Glücksplanet Jupiter etwas anderes: Du kannst im Leben alles

erreichen, wenn du es nur wirklich willst! Und wenn du dafür alles gibst, was in deinen Kräften steht! Ja, schön und gut, aber das mit den eigenen Kräften ist so eine Sache. Wie viele vergebliche Anläufe haben wir schon unternommen, um das Glück in unser Leben zu bringen! Viele von uns sind erschöpft und ohne Zuversicht. Die

Jupiter-Energie, die uns am Dienstag einhüllt, ändert das. Sie vollbringt über Nacht das Wunder, dass wir wieder voller Optimismus nach vorne schauen. Und wir wissen jetzt auch, was zu tun ist. Mars springt Jupiter zur Seite und macht uns mit seiner Energie wieder zu Helden unseres Lebens. Wir nehmen unser Schicksal in die eigenen Hände und marschieren los. Kein Ziel, kein Wunsch scheint jetzt mehr unerreichbar. Und jeder Schritt vorwärts macht uns stärker und selbstbewusster. Dazu lässt uns der Mond im Wassermann alles geradezu federleicht erscheinen. Wer oder was kann uns jetzt noch aufhalten? Probleme in der Liebe, im Beruf, beim Geld? Wir regeln das jetzt, als wäre alles ein

Kinderspiel. Stopp: Da gibt es am Mittwoch noch eine Merkur-Saturn-Opposition. Aber kritisch wird dieser Aspekt nur, wenn wir seine Botschaft überhören, und die heißt: Bei aller Euphorie bitte nie die Realität aus den Augen verlieren.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!

Ihr

Erich Bauer