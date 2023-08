Die große Sternengala erleben wir in der Nacht vom Samstag auf Sonntag: Funkelnde Sternschnuppen, die Perseiden, bieten uns wieder einmal ein grandioses Himmels-Schauspiel. Und wir erinnern uns: Schon die Großeltern haben uns verraten, welche geheimnisvolle Magie diesen Sternschnuppen innewohnt. Sie erfüllen unsere Wünsche. Was wir dabei beachten sollten, ist: Die Wunschmagie wirkt nur in den Sekunden, in denen die Sternschnuppe leuchtet. Bereiten wir uns vor. Vor dem kosmischen Wunschkonzert erschrecken uns die Sterne mit dröhnenden Paukenschlägen: Gleich am Montag stutzt uns ein Sonne-Jupiter-Quadrat zurecht. Fordern wir zu viel? Überschätzen wir uns? Stellen wir zu hohe Ansprüche? Wenn ja, lehrt uns dieser kritische Aspekt ganz schnell, was Sache ist. Und schon am Mittwoch setzt ein Venus-Uranus-Quadrat da noch einen drauf. Dieser Aspekt lässt dann alle unsere Luftschlösser einstürzen und all unsere Fata Morganen lösen sich auf. Uns wird klar: Wir sind, was wir sind, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die kosmische Rückholaktion tut uns in Wahrheit ganz gut. Kaum nehmen wir die rosa Brille ab, haben wir wieder den klaren Blick für das, was uns wirklich nützt und voranbringt. Merkur und Jupiter, am Donnerstag im harmonischen Trigon verbunden, haben da für uns einiges in petto. Greifen wir zu! Nun aber zum Ereignis der Woche. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag dürfen wir einmal mehr das Feuerwerk der Sternschnuppen bewundern. Es ist Wunschzeit. Jetzt können wir in Sekundenschnelle unsere Wünschen und Sehnsüchte an diese schnell verglühenden Himmels-Diamanten richten. Jeder Wunsch ist erlaubt. Allerdings hat diese Sternschnuppennacht ein ganz besonderes Geheimnis, das sie Venus, der Sonne und dem Mond verdankt. Das Geheimnis heißt Liebe. Weil eine innige Venus-Sonne-Verbindung (Konjunktion) am Sonntag auch schon Samstagnacht wirkt, wohnt allen unseren Liebeswünschen eine ganz besondere Kraft inne. Verstärkt wird diese Energie noch durch den Mond, der von den Zwillingen in den liebevollen und gefühlsbetonten Krebs wechselt. Für unser Herz ist jetzt schon Weihnachten. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!

Ihr Erich Bauer