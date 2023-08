Wäre das Ganze ein Theaterstück, könnte man sagen: Der Mond inszeniert es und führt Regie. Die Hauptrollen hat er mit Sonne, Mars und Uranus besetzt. Und was für ein Stück ist es, das sich der Mond in dieser Woche da ausgedacht hat? Es ist kein Drama, sondern ein Stück, das die Freude und den Mut in unser Leben zurückbringt. Aber kaum, dass der Vorhang fällt, müssen wir schnell den Saal verlassen und in unserer Realität das verwirklichen, was uns der Mond mit auf den Weg gegeben hat.

Am Montag das Vorspiel: Der Mond steht im Trigon zu Neptun und schon beginnen wir zu träumen. Wir träumen nachts, aber wir träumen auch am Tag. Wir träumen von den schönen Dingen des Lebens, die uns leider (noch) unerreichbar scheinen. Und weil der Mond dann in Opposition zu Pluto geht, wollen wir das nicht wahrhaben, was uns wiederum sehr gereizt macht. Wer Streit sucht, ist uns jetzt sehr willkommen. Das bessert sich auch am Dienstag nicht. Der Mond steht im Quadrat zu Jupiter. Der Aspekt heizt Unzufriedenheit an, Gefühle

kochen über, vor allem Mütter und Töchter geraten da leicht in Konflikt. Am Mittwoch dann erst ein Sonne-Uranus-Quadrat. Erschreckt uns das? Nein, wir blicken unter diesem Aspekt vielleicht ein wenig zu euphorisch auf das, was wir vorhaben und riskieren Enttäuschung. Also bitte gelassen bleiben! Schön und gut, aber wo bleibt die versprochene Freude? Sie kommt und sie hat am Mittwoch ihren großen Auftritt. Der Neumond im Löwen entfaltet nun seine ganze Strahlkraft. Eine magische Energie durchströmt uns, wir sind in Aufbruchstimmung, topmotiviert und euphorisch. Und wir können uns selbst nicht erklären, warum das plötzlich so ist. Die Dinge (und Probleme) im Außen sind noch dieselben, aber wir spüren nun, dass sie sich zum Guten wenden werden und zwar durch uns. Und damit wir das auch richtig hinbekommen, dazu gibt uns ein Mars-Uranus-Trigon die Kraft und auch eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie das zu bewerkstelligen ist. Erste Erfolge werden wir schon am Ende der Woche sehen. Und mit diesen Erfolgen kehren unser Selbstwertgefühl, unser Lebensmut und unsere Lebensfreude zurück. Und wir waren schon fast dabei, den Glauben an all diese Dinge zu verlieren! Ich wünsche

Ihnen eine gute

Woche!

Ihr

Erich Bauer