Typologie: Welche Sternzeichen sind gute Freunde?

Obwohl jeder von uns schon einmal so etwas hatte, die beste Freundin oder den besten Freund, fragt man sich doch: Auf wen ist wirklich Verlass? So wie in der Liebe auch, eignen sich bestimmte Sternzeichen-Kombinationen bestens um gute und tiefe Freundschaften einzugehen. In Ihrem Freundschaftshoroskop erfahren Sie, mit welchen Sternzeichen Sie sich besonders gut verstehen und von welchen Sternzeichen Freundschaften Sie sich am besten fernhalten sollten.

Klicken Sie sich gleich durch die Typologie und gehen Sie von Ihrem eigenen Sternzeichen aus. Erfahren Sie, welche Sternzeichen Freundschaften sich besonders gut eignen und wie die einzelnen Sternzeichen als Freunde sind.

