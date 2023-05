Widder: Es muss sich was bewegen, was tun, was passieren. Der Widder mag im Fernsehen Action, auch den Thriller, die Story mit vielen Abenteuern und einem Helden, der am Ende siegt. Ganz nach seiner eigenen Typologie, mag er keine Verlierer. Erholsam für seine Seele: Die stille Doku über die Wunder der Natur.