Diese 3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 17.05.2025 auf ein echtes Wohlfühlwochenende freuen!

Sie wachen am Samstag mit guter Laune und jeder Menge Energie auf, lieber Fisch! Das führt dazu, dass Sie überraschende Fortschritte in einer Herzensangelegenheit machen können. An so viel Sternenglück haben Sie fast nicht mehr geglaubt. Belohnen Sie sich nach diesem Erfolg mit einem entspannten Abend. Jetzt warten tolle Gespräche auf Sie und Sie genießen die freie Zeit.

Am Sonntag packt Sie dann schon wieder der Elan und der Mond inspiriert Sie dazu, Ihre Wohnung umzudekorieren. Jetzt sind Sie besonders kreativ und haben tolle Einfälle für neu gedachte Gestaltungsansätze. Der Tag verläuft besonders harmonisch! Laden Sie doch gleich mal ein paar Freund*innen oder Ihre Familie zu sich ein. Gerade jetzt, wo Ihr Heim so einladend und ästhetisch ist, macht das besonders viel Freude.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Sie gerade nicht so viel Geld zur Verfügung haben, können Sie Ihrem Deko-Drang auch mit simplen DIY-Ideen nachkommen. Oder Sie schauen mal in Second-Hand-Läden nach einzigartigen Stücken.