Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Sind Sie bereit für den Saturn-Wechsel?

Wie gut, dass er in dieser Woche besonders wirksam wird! Am Dienstag bildet er ein harmonisches Sextil zur Sonne. Stabilität, Ernsthaftigkeit und Verantwortung treffen auf Energie, Selbstvertrauen und Klarheit. Diese Verbindung wirkt wie ein kosmischer Kompass: Wer bin ich und wo will ich hin? Gerade in unruhigen Zeiten kann sie helfen, gute Entscheidungen zu treffen, anstatt sich in Ängsten zu verlieren.

