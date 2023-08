Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir dender Firma. Weitere Informationen zumfindest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager.

Liebesplanet Venus steht im Zeichen Löwe und Ihnen somit in Ihrem Zeichen zur Verfügung. Sie fühlen sich in Gesellschaft wohl und trauen sich auch endlich mal, heftig zu flirten. Nur zu! Ein kleiner Flirt schadet niemandem und macht zudem gute Laune. Wer weiß, vielleicht wird sogar mehr draus.

Sonne und Venus in Konjunktion in Ihrem Zeichen, das gibt Ihnen die Chance, lieber Löwe, Ihre Partnerschaft oder Ihre aktuelle Liebesbeziehung auf das nächste Level zu heben. Jetzt können Sie über alles frei heraus reden, geheime Wünsche aussprechen und sich nahekommen wie nie zuvor. Und wenn Sie wollen, schmiedet die magische Nacht am Samstag daraus eine Liebe, die für die Ewigkeit hält.

