Jungfrau-Saison ab dem 22. August 2025: Zeit für neue Routinen, Balance und bewusste Entscheidungen

25. August: Venus im Löwen

Venus, die Göttin der Liebe, sorgt im temperamentvollen Löwen für ein wahres Feuerwerk an Gefühlen. Es fällt leichter, mutig auf andere zuzugehen und das Herz sprechen zu lassen. Leidenschaft und Lebensfreude sind deutlich spürbar. Singles dürfen sich auf aufregende Begegnungen freuen, während Paare frischen Schwung in ihre Beziehung bringen können. Doch Vorsicht: Die verführerische Löwe-Energie verleitet schnell zu impulsiven Entscheidungen. Gerade wer in festen Händen ist, sollte darauf achten, die Loyalität zum Herzblatt nicht aufs Spiel zu setzen. Kleine Flirts sind jetzt besonders reizvoll, aber manchmal auch riskant.

1. September: Saturn in den Fischen

Saturn, der Planet der Disziplin und Reife, kehrt am 1. September zurück in das Zeichen Fische, wo er bereits vom 7. März 2023 bis zum 24. Mai 2025 große Veränderungen angestoßen hat. Für kurze Zeit stand er dann zunächst im Widder, um jetzt bis Februar 2026 in dem sensiblen Wasserzeichen Fische zu bleiben. Es beginnt eine Phase, in der Intuition, Spiritualität und innere Entwicklung im Vordergrund stehen. Sie spüren vielleicht eine stärkere Verbindung zu Ihrer Gefühlswelt und sind empfänglicher für feine Schwingungen. Diese Zeit lädt dazu ein, alte Muster zu erkennen und loszulassen.

2. September: Merkur in der Jungfrau

Mit Merkur, dem Kommunikationsplaneten, der sich für einige Wochen in der sachlichen Jungfrau aufhält, wird es leichter, Ordnung ins Gedankenchaos zu bringen. Die Konzentration auf das Wesentliche fällt besonders leicht. Sie können Projekte gezielt vorantreiben, Lösungen entwickeln und Ihre Pläne präzise umsetzen – sowohl privat als auch im Beruf. Vor allem im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich sind große Fortschritte möglich. Doch eine kleine Warnung: Lassen Sie sich nicht zu sehr von Perfektionismus lenken. Ein bisschen Gelassenheit und Optimismus sorgen für mehr Leichtigkeit im Alltag.

7. September: Vollmond in den Fischen

Der Vollmond im Zeichen Fische, begleitet von einer totalen Mondfinsternis, macht den 7. September 2025 Tag zu einem besonderen astrologischen Ereignis. Die Atmosphäre ist von einer fast magischen Tiefe geprägt, und alte, vielleicht schmerzhafte Themen tauchen noch einmal auf. Doch genau das bietet die Chance, sich endgültig von alten Belastungen zu befreien und Platz für Neues zu schaffen. Die Sehnsucht nach Nähe, Harmonie und Gemeinschaft ist groß. Nutzen Sie diesen Tag, um sich mit anderen zu verbinden und Ihr Herz zu öffnen.