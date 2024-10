Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Löwe

Ihr Horoskop 2025 zeigt an, dass Ihnen alle Türen offenstehen. Als Löwe gehören Sie zu den Menschen, die ein großes Vertrauen in das Leben haben. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann richten Sie Ihren Blick nach vorne und lassen sich nicht beirren. Im Beruf eröffnen sich Ihnen neue Perspektiven. Ihre Leistungen werden anerkannt und Ihre Anstrengungen tragen Früchte. Und das wird schon im ersten Halbjahr der Fall sein. Wenn Sie selbstständig sind, dann schaffen Sie im Herbst den Durchbruch. Es lohnt sich vor allem im Oktober ein neues Unterfangen in Angriff zu nehmen. Trotz vieler Arbeit bleibt auch noch Zeit, um das Leben zu genießen.