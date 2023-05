16. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Das wird ein ganz schön spannendes Jahr. Der Vollmond im Gegenzeichen Fische bringt einiges in Bewegung, was bisher nur in Ansätzen zu erahnen war. Aber wie das so ist mit Veränderungen, kann sich das in manchen Phasen auch mal wie eine Herausforderung anfühlen. Keine Sorge, Sie werden feststellen, dass sich am Ende alles in Ihrem Sinne entwickelt. Auf Ihre Intuition dürfen Sie sich dabei stets verlassen, achten Sie also gerade in Entscheidungssituationen gut auf Ihr Bauchgefühl, vor allem wenn es um die Einschätzung bestimmter Personen geht. Vielleicht finden Sie aber auch verstärkt Gefallen daran, zu meditieren, Karten zu legen oder zu pendeln. Ein Blick über den Tellerrand hinaus kann nicht schaden. Wie heißt es immer so schön? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. November (gut für Regeneration), 13. – 15. Januar (Vitalität), 15. – 17. Juli (Durchsetzungsvermögen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Intuition und Spiritualität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten.

An diesem Tag geboren. Oscar Lafontaine, Peter Falk, B.B. King, Hildgard von Bingen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut.

