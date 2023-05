17. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Engagiert und selbstbewusst stellen Sie sich in den kommenden zwölf Monaten den Aufgaben, die auf Sie zukommen. Dank Mond und Saturn beweisen Sie dabei ein ziemlich gutes Urteilsvermögen. Sie wissen, was in Ihren Verantwortungsbereich fällt und was Sie getrost an andere abgeben können. Gleichzeitig stellen Sie auch Ihre Menschenkenntnis unter Beweis. Es gibt nur eines zu beachten: Im Eifer des Gefechts nicht über das Ziel hinauszuschießen. Das gilt für Shoppingausflüge ebenso wie bei Ihrer Zeiteinteilung. Leider verfügt man nun einmal nicht über unendliche Ressourcen, setzen Sie sich beim Einkaufen also ein Budget und werfen Sie einen ausführlichen Blick in den Kalender, bevor Sie sich entschließen, bei einem Projekt mitzumachen – dann steht Ihrem Erfolg nichts mehr im Wege.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Oktober (gut für die Partnerschaft), 8. – 10. April (Überzeugungsstärke), 21. – 22. August (Harmonie).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Power, Sinn für die Realität und Souveränität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich höre auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren. Anastacia, Reinhold Messner, Käthe Kruse, Friedrich Wilhelm von Steuben.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Freizeit gestalten Sie aktiv und spannend.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!