Das chinesische Monatshoroskop im Mai 2025 für das Sternzeichen Hahn

Verbringen Sie nicht so viel Zeit allein in Ihren vier Wänden, lieber Hahn. In Gesellschaft mit anderen geht es Ihnen viel besser und Ihre trüben Gedanken verschwinden. Besonders Ihr Schatz freut sich über mehr gemeinsame Zeit mit Ihnen. Single-Hähne haben gute Chancen, unterwegs jemanden kennenzulernen. Wenn es doch nicht zum Verlieben reicht, besteht auch die Chance auf eine tolle Freundschaft.