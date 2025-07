Diese 4 Sternzeichen dürfen sich im August 2025 auf pures Sommerglück freuen

Kein Wunder, dass es in der Liebe bei Ihnen gut läuft, lieber Krebs. Schließlich steht die Venus bis zum 25.08. in Ihrem Zeichen! Also genießen Sie in den kommenden Wochen viel Zärtlichkeit, sinnliche Momente und als Single außerdem vielversprechende Flirts. So harmonisch und liebevoll mögen Sie es ja ohnehin am allerliebsten. Beruflich sind Sie in Topform! Vor allem zu Beginn des Monats können Sie großartige Karrieresprünge erzielen. Gegen Ende des Monats liegt Ihr Fokus dann eher auf Ihrer Freizeit. Vielleicht steht ja ein Sommerurlaub an? Oder aber Sie verwandeln Ihr Zuhause in ein echtes Wohlfühlparadies?

So oder so genießen Sie den August in vollen Zügen und bleiben, den Sternen nach, auch die meiste Zeit gesund. Was spricht da noch gegen ausgiebige Workouts, die Sie so richtig auspowern und den Kopf freimachen? Rein gar nichts. Legen Sie los und haben Sie viel Spaß dabei!