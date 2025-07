Das Wochenende ab dem 02.08.2025 hält für diese 3 Sternzeichen Leichtigkeit und gute Laune bereit

Am Samstag können Sie endlich ein Missverständnis aufklären, das eine Ihrer engsten Beziehungen in letzter Zeit belastet hat. Wahrscheinlich war der rückläufige Merkur schuld ... Doch obwohl der Kommunikationsplanet uns erst am 11. August wieder unterstützender zur Seite steht, werden Sie nun schon von seinem Fluch befreit. Wie schön! Feiern Sie beide Ihre wiedergefundene Verbindung bei einem harmonischen Abend zu zweit.

Am Sonntag strahlen Sie mit der Sommersonne um die Wette und keine dunklen Wolken dieser Welt können Ihren Himmel der guten Laune trüben. Dieser Tag kann ja nur großartig werden. Sie haben Lust, auszugehen, und sich mit Menschen zu umgeben, die ebenso fröhlich sind wie Sie. Das sollte nicht allzu schwierig werden, denn Ihre hervorragende Stimmung ist ansteckend und in Ihrer Gegenwart wird jede*r strahlen. Sie lachen viel und das tut Ihrer Seele so gut!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Bewahren Sie so schöne Tage wie diese in Ihrem Herzen! Von dort können sie auch in dunklen Zeiten noch nachleuchten und sich daran erinnern, dass das Leben schön ist.