Venus im Krebs ab dem 31. Juli 2025: Diese 3 Sternzeichen erwarten romantische Liebeshighlights!

Steht Venus im gefühlvollen Krebs, entfaltet sie ihre volle Kraft. Das liegt daran, dass dieses Wasserzeichen extrem hingabefähig ist und die Liebe in seinem Leben einen großen Stellenwert hat. Trifft unser Liebesplanet nun auf dieses herzliche Sternzeichen, profitieren auch alle anderen von den Auswirkungen.

Wir spüren eine romantische und verträumte Atmosphäre, und Mitgefühl sowie Empathie rücken in den Mittelpunkt unseres Miteinanders. Während die lebhafte Zwillinge-Venus zuvor für angeregten Austausch, Flirts und Leichtigkeit sorgte, geht es in Liebesdingen jetzt viel tiefgründiger zu.

Sämtliche Sinneseindrücke und Emotionen fühlen sich sehr intensiv an und es fällt leichter, sich zärtlich und liebevoll auszudrücken. Die Liebe lässt sich am besten mit herzlichen Gesten und süßen Worten zeigen, aber auch gemeinsame Zeit wird mehr priorisiert. Wir begegnen Unterschieden mit mehr Geduld und sind eher bereit, Kompromisse einzugehen. Diese harmonische Energie fördert nicht nur Liebesbeziehungen, sondern lässt auch Freundschaften enger werden und wachsen.

Gleichzeitig erinnert uns die Krebs-Venus daran, uns selbst mit Fürsorge und Liebe zu begegnen. Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und sich mit kleinen Genussmomenten zu verwöhnen. Erlaubt ist dabei alles, was guttut. Wie wäre es beispielsweise mit einem Bad im Kerzenschein, dem Lieblingsessen oder einem Besuch im Wellnesscenter?

Auch die Fantasie wird von Venus im Krebs beflügelt. Kreative Tätigkeiten gehen leicht von der Hand, und Blockaden lösen sich auf. Für Gestaltungsarbeiten und Dekorationen im eigenen Heim ist die Inspiration groß, und die vier Wände lassen sich, falls noch nicht geschehen, zur echten Wohlfühloase umgestalten.

In den Wochen unter der Krebs-Venus ist das Bauchgefühl ein verlässlicher Ratgeber. Vertrauen Sie bei schwierigen Entscheidungen also unbedingt auf Ihre innere Stimme. Allerdings sollten Sie sich der erhöhten Empfindlichkeit bewusst sein. Der Krebs-Einfluss kann launisch machen oder dazu führen, dass wir uns schnell angegriffen fühlen oder überreagieren. Versuchen Sie daher, gelassen zu bleiben und nicht zu viel in Kleinigkeiten hineinzuinterpretieren.

Insgesamt verspricht Venus im Krebs sehr gefühlvolle Sommerwochen und gesteigertes Liebesglück. Das gilt besonders für Krebse, Fische und Steinböcke, die sich auf eine ganz besondere Zeit freuen dürfen.