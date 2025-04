Das chinesische Monatshoroskop im Mai 2025 für das Sternzeichen Schlange

Die Liebe könnte Sie in diesem Monat etwas enttäuschen, liebe Schlange. Ihre Gefühle werden nicht so erwidert, wie Sie sich das wünschen, oder jemand nörgelt pausenlos an Ihnen herum. Von Romantik und Leidenschaft fehlt jedenfalls jede Spur. Machen Sie sich nichts draus und seien Sie lieber gut zu sich selbst.