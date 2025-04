Das chinesische Monatshoroskop im Mai 2025 für das Sternzeichen Tiger

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und machen Sie sich in Ruhe Ihre Gedanken, lieber Tiger. Zurzeit brodelt es in Ihnen und Sie müssen sich über ein paar wichtige Dinge klarwerden. Es kann auch helfen, wenn Sie sich dafür jemandem anvertrauen und alle Vor- und Nachteile abwägen. Lassen Sie sich nur nicht reinreden und hören Sie am besten auf Ihr eigenes Gefühl.