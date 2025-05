Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 5. bis zum 11. Mai 2025

Halten Sie einen Moment inne! Bethor zeigt Ihnen die wahre Schönheit um Sie herum. Machen Sie die Augen auf und lassen Sie sich nicht von negativen Menschen oder Gedanken bremsen. Lassen Sie Altes hinter sich und starten Sie neu. Legen Sie ein Laster ab! Verabreden Sie sich mit interessanten Menschen in Ihrem näheren Umfeld. Nehmen Sie im Job neue Aufgaben an. Es gibt so viel Neues zu entdecken, lassen Sie sich darauf ein, es wird Sie nach vorn bringen!