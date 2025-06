Krebs-Saison ab 21.06.2025: So gefühlvoll starten wir den Sommer!

Am 21. Juni 2025 um 04:41 Uhr ist es so weit. Die Sonne wechselt in den emotionalen Krebs und damit beginnt die Sommer-Saison. Außerdem markiert dieses besondere Datum die Sommersonnenwende, also den längsten Tag des Jahres. Bis zum 22. Juli 2025 prägt das Wasserzeichen unser Denken, Fühlen und Handeln. Danach zieht die Sonne weiter in den stolzen Löwen. Doch erstmal erwarten uns in der ersten Phase des Sommers vor allem Harmonie, Zusammenhalt und die ganz großen Gefühle!

Jetzt aktuell: Diese 4 Sternzeichen feiern 2025 den Sommer ihres Lebens!