Diese 3 Sternzeichen erleben am Wochenende ab dem 21.06.2025 ein Sommersonnenwende-Wunder!

Ihnen tut an diesem Samstag nicht nur der Sonnenwechsel in das Sternzeichen Krebs gut, lieber Stier, sondern auch der Besuch des Mondes. Dieser ist nämlich heute Nacht in Ihr Zeichen getreten und wird es erst am Montag wieder verlassen. Jetzt fühlen Sie sich rundum wohl in Ihrer Haut und haben hervorragende Laune. Am liebsten verbringen Sie diesen Tag im Kreise Ihrer Familie. Die gemeinsame Zeit lässt Ihr Herz lachen.

Auch am Sonntag sorgt die Unterstützung des Mondes für heitere Stimmung. Sie sind ausgesprochen humorvoll unterwegs und stecken Ihr Umfeld mit Ihrer guten Laune an. Freuen Sie sich auf ein tolles Gespräch, in denen Sie eine überraschende Nachricht erreicht. Mit so viel Glück haben Sie zum Sommerstart gar nicht gerechnet. Die kommenden Wochen werden sich auf jeden Fall anders gestalten als gedacht – nämlich noch viel besser!

Tipp der Sterne für das Wochenende: Glauben Sie fest daran, dass Ihre Wünsche wahr werden können, und unterschätzen Sie nicht die Kraft Ihrer Gedanken!