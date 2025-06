Rituale zur Sommersonnenwende: 6 spirituelle Wege, um den Sommer am 21.06.2025 begrüßen

Zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende ist bereits die erste Hälfte des Jahres 2025 vergangen. Es bietet sich daher an, Journaling zu betreiben und sich mit dem Vergangenem und seinem Innenleben auseinanderzusetzen. Schnappen Sie sich also Stift und Papier und begeben Sie sich am besten in die Sonne. Sie können sich in Ruhe überlegen, was Sie sich für die zweite Jahreshälfte wünschen, in welchen Lebensbereichen Sie eine Veränderung anstreben aber auch, für welche Erlebnisse des letzten Halbjahrs Sie dankbar sind und welche Erkenntnisse sich aus diesen ziehen lassen. Schreiben Sie einfach ganz ungezwungen und frei alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Wer mag, kann daraus sogar neue Pläne und Ziele für die nächsten 6 Monate formulieren.