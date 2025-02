Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 10. bis zum 16. Februar 2025

Erzengel Anael beschert Ihnen die Chance auf neue Energie und bündelt Ihre Leidenschaft: Brechen Sie festgefahrene Strukturen auf, versuchen Sie mal etwas Neues. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich, es wird sich lohnen. Aggressionen und zu viel Stolz lösen sich plötzlich in Wohlgefallen auf. In der Liebe werden Streitigkeiten beendet. Blockaden und Intoleranz werden sich in nichts auflösen.