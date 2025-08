Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 4. bis 10. August 2025

Wir starten sorglos in die neue Woche! Am Montag sorgt ein Mond-Sonne-Trigon für Leichtigkeit und Vertrauen. Doch leider ist das Glück nur von kurzer Dauer, denn bereits am Dienstag ändert sich die Stimmung. Der Mond steht im Quadrat zu Mars und Saturn und das führt zu einer angespannten Atmosphäre. Jetzt müssen wir darauf achten, nicht zu launisch zu sein, damit es nicht zu Streit kommt. Der wahre Höhepunkt der Woche findet dann am Samstagmorgen statt: der August-Vollmond im Wassermann. Er schenkt uns den Mut für notwendige Veränderungen und hilft uns dabei, Klarheit über unsere wahren Bedürfnisse zu gewinnen. So begleitet uns der Mond durch die Woche: von entspannter Leichtigkeit über emotionale Herausforderungen bis hin zu kraftvoller Entschlossenheit.

