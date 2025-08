Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 04.08.25 von einer Welle der Lebensfreude getragen

Ihre Herrscherin, die Sonne, und Kommunikationsplanet Merkur stehen nach wie vor in Ihrem Zeichen. Und in dieser Woche bekommen Sie die Unterstützung dieser beiden Kraftpakete ganz besonders zu spüren! Ihr Löwenmut kommt endlich mal wieder zum Vorschein und Sie trauen sich sogar, ein paar Risiken einzugehen. Keine Sorge! Bei diesen Glückssternen kann und wird nichts schiefgehen. Ihre gute Laune macht Sie zu einer hervorragenden Gesellschaft und man hat Sie gerne um sich. Wie schön! Sie zeigen sich von Ihrer besten Seite.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Jemand bietet Ihnen in dieser Woche Hilfe an, die Sie gut gebrauchen können. Nehmen Sie sie an, denn das Angebot kommt von Herzen und Sie würden dasselbe tun, wenn man Ihre Unterstützung brauchen würde.