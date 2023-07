Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Juli 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bei manchen Unternehmungen könnte es vielleicht vorübergehend mal Anlaufschwierigkeiten geben. Doch im Großen und Ganzen lässt sich das nächste Lebensjahr recht gut für Sie an, Sie landen den einen oder anderen kleinen Erfolg. Das ist nicht zuletzt Ihrem Engagement und der Leidenschaft zu verdanken, mit der Sie sich in Ihre Aufgaben hineinknien. Der Mond gibt Ihnen aber noch den Rat mit auf den Weg, darüber Ihre Lieben nicht zu vernachlässigen, damit vermeiden Sie so manch überflüssige Verstimmung.

Ihre besten Zeiten: 22. – 28. August (Zuversicht), 3. – 8. November (Liebesglück), 12. – 19. März (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Tatendrang, Power und Kraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich fühle mich wohl und geborgen.

An diesem Tag geboren: Ute Lemper, Horst Seehofer, Gina Lollobrigida, George Everest.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Erkenntnisse und dass Sie Klarheit bekommen.