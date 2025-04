Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 7. bis zum 13. April 2025

In dieser Woche können kleine (und vielleicht auch ein paar größere) Wunder geschehen. Und so wird alles um Sie herum heller sein, sich leichter anfühlen und friedvoller sein.

Schon am Montag gibt’s die erste kurze Nachricht: Merkur läuft wieder vorwärts und wir freuen uns darüber. Der Vertrag, der nicht zustande kommen wollte, jetzt klappt er doch noch. Und sollte es um den neuen Job, eine bezahlbare Wohnung oder einen Termin für die Hochzeit gehen – jetzt können wir endlich Nägel mit Köpfen machen und durchatmen!

Ausnahmsweise vertragen sich in dieser Woche auch Venus und Saturn sehr gut. Die Konjunktion, in der sich die beiden verbinden, gibt unserer Liebesbeziehung Halt und ein solides Fundament.

Am Dienstag sucht sich Venus dann mit Uranus im Sextil einen Partner, der den fröhlichen Seiten des Lebens zugeneigt ist. Da reicht ein Augenblick, ein Wimpernschlag, und schon hüpft unser Herz wieder freudig und eine Horde Schmetterlinge flattert durch unseren Bauch. Wunderbar! Das Glück der Liebe strömt durch unseren ganzen Körper. Singles können ihre*n Traumpartner*in treffen und wer in einer Beziehung ist, kann sich so richtig fallen lassen.

Am Palmsonntag ist Vollmond in der Waage. Er appelliert an die Friedfertigkeit unseres Herzens, weckt die Sehnsucht nach Harmonie und mehr Miteinander. Das Geschenk dieses Mondes kann in Ihrem Leben mehr Verständnis und Harmonie zu einem beglückenden Zukunftsversprechen machen.