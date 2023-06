Das Geburtstags-Horoskop für den 9. Juni 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Zum einen sorgt Pluto dafür, dass sich so manches Dauerproblem aus der Vergangenheit endlich in Wohlgefallen auflöst – Ihre Mithilfe natürlich vorausgesetzt. Zum anderen ist da Mars, der Ihnen den Rücken stärkt, wenn es um Durchsetzung und Selbstbehauptung geht. Bestimmt werden sich in den kommenden zwölf Monaten einige interessante Entwicklungen ergeben, die Sie einen großen Schritt nach vorne bringen. Bei Kollegen und Vorgesetzten sammeln Sie dank Ihres Engagements und Ihrer guten Ideen viele Pluspunkte.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (kluges Vorgehen), 18. – 20. Februar (Dankbarkeit), 28. – 30. April (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sachlichkeit, Abgrenzung und praktischer Hausverstand.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lebe meine Wahrheit.

An diesem Tag geboren: Miroslav Klose, Johnny Depp, Peter der I. der Große, Michael J. Fox.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeiten Stück für Stück weiter auszubauen.