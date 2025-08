Mars in der Waage ab dem 07.08.2025: Für 4 Sternzeichen bringt der Energiewechsel große Vorteile!

In der Astrologie steht jeder Planet für bestimmte Eigenschaften und Impulse: Merkur etwa für Verstand und Kommunikation, Venus für Liebe und Schönheit. Mars hingegen gilt als Kraftplanet. Er repräsentiert Energie, Durchsetzungskraft und Tatendrang und hilft, sich zu verwirklichen. Während Mars zuletzt in der Jungfrau für Struktur, Ehrgeiz und analytisches Denken gesorgt hat, bringt sein Wechsel in die Waage nun eine spürbar andere Atmosphäre mit sich.

Unter dem Waage-Einfluss geht es mehr um den persönlichen Ausgleich und zwischenmenschliche Beziehungen. Das liegt daran, dass Waagen sehr ausgeglichene und faire Charaktere sind. Dieses Luftzeichen bleibt im Einklang mit sich und anderen und hat ein sicheres Gespür für Schönheit und Ästhetik. Besonders schön: Es herrscht nicht mehr so viel Verbissenheit, wie zuvor unter dem Jungfrau-Mars, sondern Charme und Leichtigkeit werden gefördert.

Der Fokus richtet sich nun weg vom reinen Leistungsdenken hin zu mehr Einigkeit, Diplomatie und Harmonie. Sie werden feststellen, dass sich Konflikte nun leichter lösen lassen und Beziehungen, ob privat oder beruflich, neuen Aufwind bekommen. Die Kompromissbereitschaft und gegenseitiges Verständnis rücken in den Vordergrund, und sowohl privat als auch gesellschaftlich lässt sich mehr Rücksicht aufeinander nehmen.

Mars kann sich in der rücksichtsvollen Waage allerdings nicht ganz ausleben, denn dieser Planet hält sich eigentlich nicht zurück. Soll er alles fair regeln, wird er in seinem Elan ausgebremst. Da sich nicht alle Konflikte plötzlich in Luft auflösen, werden diese trotzdem ausgetragen, nur lediglich in einem freundlicheren Ton oder auch hinterrücks. Wenn dann noch Waage-typisch alle Vor- und Nachteile abgewogen werden, bis gehandelt wird, treten schnell Entscheidungsschwierigkeiten auf oder seltene Gelegenheiten werden verpasst. Frustration und innere Unruhe spüren dadurch vor allem Steinböcke und Jungfrauen, da sie lieber lange im Voraus planen und sehr kontrolliert in ihrem Verhalten sind.

Es gibt jedoch vier Sternzeichen, die mit dieser Mars-Kraft besonders gut zurechtkommen und sich in den nächsten Wochen auf eine Phase voller Möglichkeiten freuen können.