Das Geburtstags-Horoskop für den 25. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie profitieren von Merkur und Mars in Ihrem Zeichen. Privat, aber auch beruflich läuft alles sehr gut. Hüten Sie sich nur davor, sich zu verzetteln. Setzen Sie Prioritäten, lassen Sie sich nicht zu etwas hinreißen, was Sie gar nicht möchten. Sie selbst wissen, was am besten für Sie ist. Der Mond fordert Sie auf, auch an Ihre Gesundheit zu denken, probieren Sie ruhig auch mal alternative Heilmethoden aus.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. Oktober (engagiert im Beruf), 14. – 18. Februar (Selbstheilungskräfte), 26. – 29. Mai (Selbstvertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Familiensinn und Konzentrationsvermögen. Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Catherine Zeta-Jones, Will Smith, Karl-Heinz Rumenigge, Michael Douglas, Dmitiri Schostakowitsch, William Faulkner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de