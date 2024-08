Das Geburtstagshoroskop für den 12. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie entwickeln Disziplin und verschaffen sich einen guten Überblick in vielen Bereichen. Im Gegenzug beeindrucken Sie Ihr Umfeld durch klare Aussagen, was Sie planen und wo man lieber nicht mit Ihnen rechnen sollte. Das hilft Ihnen beruflich, aber auch privat weiter. Wenn Sie verstärkt Prioritäten setzen und sich voll darauf konzentrieren, könnte Ihnen so manch vielversprechender Coup gelingen.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. Dezember (Liebesglück), 14. – 16. Mai (kreative Zeit), 3. – 5. September (Geldchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Klarheit und Sinn für die Realität.

An diesem Tag geboren: Pete Sampras, Heintje, Iris Berben, François Hollande, Erwin Schrödinger, Peter Weck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf schöne und glückliche Momente im Kreise der Familie.

Lesen Sie außerdem: Portaltage 2024: Wann sie sind und wie man sie richtig benutzt