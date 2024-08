Das Geburtstagshoroskop für den 13. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie fühlen sich die meiste Zeit pudelwohl in Ihrer Haut. Dank Mond und Jupiter behalten Sie Ihr sonniges Gemüt bei, auch wenn im nächsten Lebensjahr das eine oder andere Vorhaben nicht gleich klappt. Sie lassen sich nicht stressen und das ist auch genau richtig so. Beim nächsten Versuch kann es schon ganz anders laufen, ein zweiter Anlauf ist also nie verkehrt. Kraft tanken Sie aus den kleinen Freuden des Alltags, sei es nun ein Spieleabend mit Freunden, ein Tanzkurs oder ein schöner Wellnesstag in den eigenen vier Wänden.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Januar (kluges Vorgehen), 1. – 3. Juni (Glückschancen), 15. – 17. Juli (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sympathische Ausstrahlung, Charme und spannende Begegnungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe auf dich zu.

An diesem Tag geboren: Alfred Hitchcock, Moritz Bleibtreu, Fidel Castro, Felix Wankel, Karl Liebknecht.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und spannende Erlebnisse, die Ihr Herz erfreuen.

