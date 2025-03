Das Geburtstagshoroskop für den 12. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank Mond und Mars kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen!

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. August (gut für Finanzen), 28. – 30. September (Lebensfreude), 25. – 27. Februar (gut für die Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, günstige Gelegenheiten und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich denke positiv.

An diesem Tag geboren: Liza Minelli, Paul Kuhn, Ricky King, Andreas Köpke, Edward Albee, Giovanni Agnelli.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie können nun endlich klare Verhältnisse schaffen.