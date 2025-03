Das Geburtstagshoroskop für den 13. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond blühen Sie in den kommenden zwölf Monaten geradezu auf. Spektakuläre Sprünge zeichnen sich zwar keine ab, aber Sie verstehen es ganz wunderbar, die kleinen Freuden des Alltags mehr zu genießen. Ob Sie sich ein Wellnesswochenende mit der Freundin gönnen oder ein Candle-Light-Dinner mit dem Partner veranstalten, Sie wissen all das Gute in Ihrem Leben zu schätzen.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Juni (Liebeschancen), 12. – 14. September (Lotto spielen), 26. – 28. November (ein Liebesgeständnis).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Glückliche Zufälle und mehr Freiheit im Alltag.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe mit dem Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Karl Friedrich Schinkel, Holger Badstuber, Giorgos Seferis, Joseph Priestley.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein Problem nun endlich löst.