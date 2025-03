Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 10. bis 16. März 2025

In die zweite Märzwoche starten wir dank eines Mond-Jupiter-Sextils beschwingt und zuversichtlich. Neue Vorhaben gehen wir mit viel Optimismus an und auch soziale Kontakte können gestärkt werden. Am Dienstag rückt der Jungfrau-Mond unser Bewusstsein für Gesundheit und Ernährung in den Vordergrund, stärkt aber auch unser Pflichtbewusstsein und spornt dazu an, auch lästige Arbeiten endlich zu erledigen.

Wenn der Mond im Quadrat zu Jupiter steht, spricht das für einen turbulenten Mittwoch. Vor allem in der Liebe kann es zu Reibereien kommen und wir neigen außerdem zu überteuerten Ausgaben. Freundlicher sieht es da schon am Donnerstag aus, wenn die Energien des Mond-Uranus-Trigons für originelle Geistesblitze sorgen und uns eine Extraportion Glück für sämtliche Vorhaben schenkt. Freitag, der 14. März, wird vom Vollmond beherrscht, diesmal im Sternzeichen Jungfrau. Unter diesen Mondenergien können wir eifrig neue Zukunftspläne schmieden, allerdings neigen wir auch zu übertriebener Kritik und unterdrückten Gefühlen.

Emotional und sinnlich geht es dann aber am Sonntag zu, wenn der Mond in den intensiven Skorpion wechselt. Dieser Tag wird von unseren Gefühlen regiert und wir haben Lust auf Abwechslung, auch im Schlafzimmer.