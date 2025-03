Das Geburtstagshoroskop für den 16. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das nächste Lebensjahr dürfte die eine oder andere angenehme Überraschung im Privatleben mit sich bringen. Vielleicht meldet sich eine verflossene Liebe wieder, vielleicht kann aber auch eine Freundschaft erneut aufblühen, die Sie schon fast verloren glaubten. So oder so, lassen Sie Ihr Herz sprechen, wenn es so weit ist.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. August (gute Gespräche), 26. – 28. September (gut für Wellness), 7. – 9. Dezember (ein Problem lösen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mehr Harmonie in privaten Beziehungen, ein gutes Gespür für andere Menschen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Markus Lanz, Isabelle Huppert, Jerry Lewis, Maxim Gorki, Georg Simon Ohm, Karlheinz Böhm.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich immer wieder aufs Neue erfinden zu dürfen.