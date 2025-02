Das Geburtstagshoroskop für den 14. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie spüren intuitiv, was Ihnen guttut und was Sie belastet. Mit Ihren Gefühlen halten Sie auch nicht hinter dem Berg, Sie zeigen, was in Ihnen vorgeht, das macht Sie sympathisch und authentisch für Ihre Mitmenschen. Allerdings bedeutet das auch, dass Sie ein wenig emotionaler reagieren als sonst. Gerade am Arbeitsplatz, wenn es Vorgesetzte und Kollegen betrifft, kann das schon mal Spannungen mit sich bringen. Versuchen Sie, sachlich zu bleiben.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. April (neue Liebe finden), 20. – 22. August (gut für Finanzen), 26. – 28. Februar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Leidenschaft und Hingabe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf den Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Werner Richard Heymann, Michael Bloomberg, Heide Rosendahl.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die sich schon bald als sehr lukrativ erweisen.