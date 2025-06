Für diese 3 Sternzeichen wird das Wochenende ab dem 28.06.2025 zum Energie-Highlight!

Das letzte Juni-Wochenende ist geprägt von positiven Löwe-Energien. Zum einen wirkt nun Merkur aus dem selbstbewussten Feuerzeichen, und zum anderen zieht auch der Mond schon am Freitag in den Löwen. Dort bleibt er bis Sonntagmittag. Also lange genug, damit wir von seinem Glanz profitieren können.

Der Sommer steckt in den Kinderschuhen, und welches Sternzeichen könnte uns besser dazu animieren, die sonnigen Tage des Jahres zu feiern, als der Löwe? Von der Sonne beherrscht, gelten Löwen als die Sommerkinder schlechthin. Und so fühlt sich das Wochenende für drei Sternzeichen an wie: Ferien, Eis am Stiel, Strandtage, Sonnencreme, Grillabende und gute Laune. Herrlich, ein echtes Energie-Highlight!

Jetzt aktuell: Monatshoroskop Juli 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Hochsommer