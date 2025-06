Für 4 Sternzeichen wird der Juli 2025 zum romantischen Liebessommermärchen!

Der Juli 2025 wird romantisch, intensiv und gefühlvoll. Die Sonne strahlt im Hochsommer mitten in unsere Herzen und die Sonne uns alle vor die Tür. Die perfekte Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu machen oder wundervolle Sommernächte mit seinem*seiner Liebsten zu verbringen! Geprägt ist unser Liebesleben natürlich wie in jedem Monat von den astrologischen Konstellationen, die uns jetzt erwarten.

Gleich zum Monatsbeginn, am 4. Juli, zieht Liebesgöttin Venus in die kommunikativen Zwillinge. Flirts, Leichtigkeit und verspielte Begegnungen sind jetzt an der Tagesordnung. Singles haben die besten Chancen, ihr Herz zu verschenken, und Paare entdecken die Liebe für den anderen neu. Was für eine zauberhafte Sommerfrische!

Ein bisschen mehr Verbindlichkeit bringt dann der Vollmond im Steinbock am 10. Juli ins Spiel. Jetzt sehnen wir uns nach Stabilität in unserem Leben und in der Liebe. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, kann jetzt tiefe emotionale Verbindungen aufbauen.

Ab dem 18. wird unsere Liebe dann erstmals im Juli so richtig auf die Probe gestellt. Kommunikationsplanet Merkur wird rückläufig und das sorgt möglicherweise für Missverständnisse und Konflikte. Geduld, offene Gespräche und Nachsicht sind jetzt besonders wichtig!

Mit dem Beginn der Löwe-Saison am 22. Juli erwacht unsere Lebensfreude! Wir kommunizieren ungehemmt, was wir fühlen und wollen bewundert und geliebt werden. Der Neumond im Löwen am 24. Juli verstärkt diese Energien und schenkt uns die Kraft, unserem Herzen mutig auf neuen Wegen zu folgen.

Am 31. Juli verabschieden wir den Juli dann mit einem erneuten Venus-Wechsel. Jetzt zieht sie weiter in den gefühlvollen Krebs und lädt uns dazu ein, einen liebevollen und emotionalen August zu erleben!

Doch erstmal wird der Juli für vier Sternzeichen zu einem wahren Sommermärchen der Liebe voller Magie, Romantik und unvergesslicher Momente. Gehören Sie zu den Glücklichen?

