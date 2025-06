Für 3 Sternzeichen wird der Juli 2025 zum ereignisreichen Wendepunkt!

Als Stier handeln Sie für gewöhnlich bedacht, geduldig und überstürzen ungern etwas. Doch Mars in der Jungfrau spornt Sie an und Sie wollen jetzt mehr wagen, schnellere Ergebnisse sehen. Während Sie sich sportlich stark verbessern und Ihre körperliche Fitness ein neues Level erreicht, sind Ihre Leistungen am Arbeitsplatz das besondere Highlight. Sie kommen mit enormem Ehrgeiz in großen Schritten voran und können sich zudem auch über mehr Geld freuen. Entweder zahlt sich eine clevere Investition für Sie aus oder es gibt endlich die verdiente Gehaltserhöhung.

Auch in der Liebe sieht es gut aus, denn Sie gewinnen Herzen mit Ihrer charmanten und mitfühlenden Art. Gut für alle Stiere, die jemanden kennenlernen wollen, und auch für vergebene Stiere, die sich mehr Harmonie im Beziehungsleben wünschen.

Das Monatshoroskop im Juli 2025 für den Stier