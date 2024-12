Das Geburtstagshoroskop für den 21. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den folgenden zwölf Monaten zeigen Sie sich vielseitig interessiert. Da ist es gut möglich, dass Sie sich plötzlich in einen Töpferkurs einschreiben oder Kind und Kegel einpacken für einen längeren Wochenendausflug. Nur zu, es kann nie schaden, sich vorzuwagen und neues Terrain zu erkunden. Auch beruflich weiß man zu schätzen, dass Sie so flexibel sind und tolle Ideen vortragen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Januar (neue Kontakte knüpfen), 11. – 13. März (Komplimente verteilen), 27. – 29. August (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Liebe, Erfolg und Klarheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag besser.

An diesem Tag geboren: Heinrich Böll, Kiefer Sutherland, Anke Engelke, Kurt Waldheim, Samuel L. Jackson (Foto).

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein finanzielles Problem kann sich nun lösen.