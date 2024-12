Das große Advents-Horoskop 2024: So besonders wird die Weihnachtszeit für alle 12 Sternzeichen!

In der darauffolgenden Woche, am Montag, den 16. Dezember, läuft Merkur endlich wieder vorwärts, was eine deutliche Stärkung Ihrer Tatkraft und Energie mit sich bringt. Projekte, die ins Stocken geraten waren, nehmen wieder Fahrt auf, und Ihre Kreativität sprudelt. Doch Obacht! Am Mittwoch, den 18. Dezember, sollten Sie achtsam sein: Ein Sonne-Neptun-Quadrat kann Ihre Aufmerksamkeit trüben und Tagträume fördern, die wichtige Chancen unbemerkt vorbeiziehen lassen könnten. Der 20. Dezember bringt einen der schönsten Aspekte dieser Vorweihnachtszeit: ein Venus-Trigon zu Jupiter. Die Sterne künden von Liebe und Harmonie in allen Facetten. Ob es ein inniger Moment mit dem Partner ist, ein glückliches Familienfest oder die Freude am Zusammensein mit Freunden – alles wird von einer besonderen Leichtigkeit umhüllt. Am Samstag, den 21. Dezember, stärkt der Eintritt der Sonne in den Steinbock in Ihnen den Wunsch, sich neu zu ordnen und Ziele für das kommende Jahr zu setzen. Jetzt ist die Zeit, über Ihre Vorsätze nachzudenken und Strukturen zu schaffen, die Ihnen im neuen Jahr Stabilität geben.

Auch die Weihnachtswoche hält einige kosmische Überraschungen bereit. Am 25. Dezember könnte ein Jupiter-Saturn-Quadrat spontane Spannungen auslösen, wenn Frustration oder Missverständnisse überhandnehmen. Doch wer den Kern dieser Situationen erkennt, kann gestärkt daraus hervorgehen und die Beziehungen vertiefen. Der 27. Dezember bringt mit der Konfrontation von Jupiter und Merkur potenzielle finanzielle Chancen, aber auch die Mahnung, bei Geldausgaben mit Bedacht vorzugehen.

